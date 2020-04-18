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МЧС России считает, что длительная самоизоляция в период эпидемии коронавируса может осложнить семейные отношения и обострить чувство одиночества из-за дефицита социальных контактов.

В сообщении ведомства отмечается, что во время самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно наступает изменение привычного образа жизни. Это может вызывать ощущение напряжения, подавленности, дискомфорта, приводить к переживаниям чувства беспомощности и неспособности приноровиться к новым условиям. Возможны сложности в организации собственной деятельности в быту, а также в выполнении служебных задач в необычном, дистанционном режиме.

По мнению спасателей, люди могут сталкиваться с изменениями отношений внутри семьи или с нарастающим чувством одиночества вследствие дефицита социальных контактов.

«Возникновение таких состояний — нормальная реакция человека на сложившиеся обстоятельства. Зачастую отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния могут привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для семьи как социальной единицы», — отмечается в рекомендациях МЧС РФ.

Снизить риск возникновения негативных состояний и острых эмоциональных переживаний, помочь адаптироваться к новым условиям жизни, выстроить взаимодействие с близкими людьми помогут планирование, составление и соблюдение режима дня, использование официальных источников для получения информации о ситуации с эпидемией, дистанционных способов для досуга и самообразования (социальные сети, интернет-ресурсы), а также включение физической активности в повседневную жизнь.

В сложной ситуации нужно обращаться за социальной и эмоциональной поддержкой к родным и близким, а при необходимости — специалистам, отмечает МЧС.

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