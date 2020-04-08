МЧС России разработало интерактивную карту распространения коронавируса на территории страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 8 апреля.

На карте отображаются актуальные данные по числу заболевших и выздоровевших с разбивкой по регионам. Информация будет обновляться круглосуточно на основе сведений из официальных источников.

«Каждый житель страны, у которого есть возможность подключения к сети интернет, вне зависимости от своего региона проживания, в любое время может получить актуальную информацию по ситуации с коронавирусом, а также ознакомиться с правилами профилактики, возможных рисках и аналитическими данными», — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.