Специалисты МЧС России разработали рекомендации по уходу на дому за людьми, зараженными короноавирусом. Об этом 7 апреля сообщил ТАСС.

При уходе за зараженным коронавирусом необходимо трижды в день измерять ему температуру, регулярно проветривать помещение где он находится. Кроме того, необходимо убирать комнату, где находится больной, как минимум два раза в неделю, с использованием дезинфицирующих средств.

«Ночью необходимо наблюдать за сном больного, желательно не оставлять его одного.Обеспечьте ему покой, исключите любые посещения больного, кроме случаев крайней необходимости», — приводит текст рекомендаций агентство.

Также важно обеспечить больного легко усваиваемым, полноценным питанием, выстроенным по рекомендациям врача. Помимо этого, больному нужно соблюдать питьевой режим и личную гигиену.

К 7 апреля количество заразившихся новым типом коронавируса в России достигло 7497 человек. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 7 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 349 821, при этом скончались 74 820 человек, из больниц выписаны 286 877 человек.

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