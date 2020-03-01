В ближайшие часы в Москве усилится ветер. Экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС в воскресенье, 1 марта.

Как уточняется в сообщении спасателей, погода испортится с 15:00, сильный ветер сохранится до 10:00 2 марта. Скорость ветра при порывах будет достигать 12–17 м/с.

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам избегать нахождения на улице. Если вы оказались на улице во время сильного ветра, то надо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не находиться под деревьями, отметили в ведомстве.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — сказано на сайте ведомства.

В конце февраля ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весна в российской столице может начаться с потепления до 8–13 градусов.