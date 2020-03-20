МЧС России приостановит проверки противопожарного состояния объектов до 1 мая 2020 года на фоне коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера», — отметил заместитель Министра – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский

Он подчеркнул, что также будет проводиться выдача лицензий, аттестатов, аккредитаций и других документов разрешительного характера. На данные мероприятия не предусмотрено никаких ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Ранее в этот же день стало известно, что ЦБ снизит объем надзора за банками на фоне распространения коронавируса. Исключение составят только случаи неотложного реагирования.

17 марта Минтруд выпустил методические рекомендации для государственных служащих, в которых призвал их ограничить, по возможности, прием граждан и работать с документами дистанционно.

16 марта в МЧС России сообщили, что руководители подразделений ведомства временно не могут выезжать за границу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.