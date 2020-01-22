Снег и гололедица ожидаются в Подмосковье в среду до 21:00 мск. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, а также гололедица ожидаются c 14:30 до 21:00.

В МЧС рекомендовали в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями строго соблюдать правила персональной безопасности.

«Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также в ведомстве порекомендовали обходить стороной дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения, избегать деревьев и сооружений повышенного риска.

Ранее в этот же день Гидрометцентр сообщал, что в Москве 22 января ожидаются облачная погода и небольшие осадки.