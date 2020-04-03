Сильный ветер ожидается в Москве и области в пятницу, 3 апреля. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба областного главка МЧС России.

По словам специалистов, в период с 12:00 до 21:00 в столице и Подмосковье ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с. В этой связи спасатели рекомендуют горожанам обходить шаткие строения, не прятаться под деревьями, парковать автомобили в гараже или вдали от слабо укрепленных конструкций.

В Гидрометцентре в связи с прогнозируемым порывистым ветром объявили в столице «желтый» уровень опасности, который будет действовать до 06:00 воскресенья, 5 апреля, пишет агентство городских новостей «Москва». Кроме этого, как отмечает НСН, в Москве прогнозируются резкие перепады ночных и дневных температур. Уже с ночи понедельника, 6 апреля, ночи будут прохладными, а днем в столице будет по-весеннему тепло.

По информации «Москва 24», уже на этих выходных в Москве установится теплая погода. В пятницу и субботу местами пройдет небольшой дождь. Уже в пятницу, 3 апреля, воздух прогреется до +10 градусов с похолоданием в ночь на субботу до +2. Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.