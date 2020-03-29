В ближайшие часы в Москве резко ухудшится погода. Экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС в понедельник, 30 марта.

Как уточняется в сообщении спасателей, с 6 часов утра до 21 часа 30 марта, ожидается снег, усиление северного ветра, местами порывами 12-17 м/с, метель и понижение температуры до отрицательных значений, гололедица.

В связи с этим МЧС советует гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Тем, кто за рулем, рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра. В случае необходимости звоните по телефону 101.» — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что на следующей неделе в Москве в ночь на вторник столбик термометра упадет до семи градусов мороза. Днем будет не выше +4 градусов, возможен снег. Со среды погода начнет постепенно улучшаться, но прежнее тепло не вернется.