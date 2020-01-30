МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о гололедице, выпадении мокрого снега и налипании его на деревьях и проводах вечером в четверг. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России 30 января со ссылкой на Росгидромет.

Метеорологи прогнозируют осадки с 18:40 до 24:00 четверга.

На сайте Гидрометцентра говорится, что 30 января в Москве температура воздуха составит –1…+1 градус, ночью похолодает до –2 градусов. В Подмосковье ночью ожидаются заморозки до –4 градусов.

Ранее 29 января и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в феврале выпадет достаточно снега, чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Московской области. Также синоптик пообещал морозы до минус 10–13 градусов в последний месяц зимы.