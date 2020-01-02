МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает ТАСС.

Ведомство предлагает внести изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно документу, предусматривается введение обязанности для россиян эвакуироваться из зоны ЧС, как только была получена информация об этом.

Также россияне обязаны будут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию должностного лица.

Согласно действующему закону принудительно эвакуировать граждан можно только в случаях введения режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

В декабре прошлого года глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что во время наводнения в Амурской области минувшим летом спасатели столкнулись с отказами местных жителей от эвакуации.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Всего было размыто и подтоплено 500 км трасс, более 100 воздушных линий электропередачи. Ущерб сельскому хозяйству Приамурья достиг 1,5 млрд рублей.