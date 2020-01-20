Хозяин отеля в Перми, где в ночь на 20 января произошел прорыв трубы с кипятком, владеет также баней. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в принадлежащих Сергею Щербакову заведениях сотрудники МЧС выявили многочисленные нарушения. Так, в отеле их зафиксировали 10, а в бане — 13. Сам Щербаков находится на допросе у следователей.

В ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода. В результате горячей водой залило девять номеров. Пять человек, в том числе и ребенок, погибли, отмечает «Федеральное агентство новостей». Еще шестеро пострадали, трое из них отказались от госпитализации. В пресс-службе Пермской сетевой компании заявили, что в момент ЧП эвакуационный выход был закрыт. На странице управляющей копании «Профи-дом» «ВКонтакте» заявлено, что эвакуационный выход из отеля вообще отсутствовал.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета. Проверкой занялась также региональная прокуратура. Причины прорыва трубы установит Ростехнадзор.