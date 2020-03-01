Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность во время празднования Масленицы по всей стране и не допустили чрезвычайных ситуаций, сообщили ТАСС 1 марта в пресс-службе ведомства.

Инспекторы заранее организовали инструктажи по пожарной безопасности. Они были проведены с организаторами мероприятий, отметили в МЧС РФ. Кроме того, сотрудники министерства провели профилактические работы с гостями праздника о правилах безопасности.

«Непременным атрибутом всех гуляний считается проведение обряда сжигания чучела Масленицы, олицетворяющего зиму. Сжигание чучела подразумевает применение открытого огня, именно поэтому для обеспечения безопасности в местах проведения массовых гуляний организовано дежурство пожарных и инспекторов Госпожнадзора во всех субъектах РФ», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

27 февраля сообщалось, что 88% россиян планируют на Масленичной неделе есть блины, при этом печь их собираются лишь 78%. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 80% опрошенных собирались принести извинения своим родным и близким в Прощеное воскресенье, 68% планировали пойти в гости или принять гостей. В народных гуляньях собирались принять участие менее половины респондентов — 46%.