В Москве в ближайшее время начнется гроза с дождем и будет наблюдаться усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС в понедельник, 4 мая.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18.30 4 мая до 09.00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей столичного региона при грозе соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении автомобилями.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», — отметили в МЧС.

Граждан которые оказались на улице во время грозы ведомство порекомендовало отойти подальше от водоемов и не рыбачить.

При сильном ветре спасатели призвали москвичей обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья, быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.

Майская гроза с дождем и порывами ветра до 15–17 м/с обрушилась на Москву накануне днем .Она началась после 16:00 (мск) на юго-востоке столицы .