МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики развернуло мобильный госпиталь для обсервации прибывших с подконтрольной Киеву территории, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

Работа пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе в марте была приостановлена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 22 июня ДНР через КПП «Еленовка» начала пропускать желающих выехать на подконтрольную Киеву территорию. С 25 июня был возобновлен пропуск лиц, желающих въехать в республику с условием обязательного двухнедельного карантина. По решению властей ДНР, с 28 июня пропуск через линию соприкосновения приостановлен.

«Для увеличения имеющегося коечного фонда на территории клинической больницы профзаболеваний был развернут мобильный медицинский госпиталь МЧС с элементами жизнеобеспечения. В мобильном медицинском госпитале МЧС организован осмотр 55 граждан, прибывших с территории Украины и их последующее размещение с целью обсервации», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП «Станица Луганская». Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.