Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s первая в России открыла «темную кухню». С прошлой осени в Москве готовит и выдает заказы курьерам специальная кухня, передает РБК.

С осени прошлого года в российской столице работает так называемая «темная кухня» «Макдональдса». Формат dark kitchen предполагает приготовление и выдачу заказов только курьерам. Это первое подобное решение среди ресторанов быстрого питания в России. «Темная кухня» находится недалеко от станции метро «Юго-Западная». За счет удобного месторасположения и высокой плотности населения этот филиал «Макдональдса» уже является одним из лидеров по количеству заказов среди столичных ресторанов сети.

Темная кухня заработала в тестовом режиме еще прошлым летом. Сейчас «Макдональдс» в поиске помещения сразу для двух форматов. В компании хотели бы совместить типичный ресторан сети с дополнительной кухней, которая будет готовить только для сервисов доставки.

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров объяснил, что к формату фабрики-кухни многие заведения относятся настороженно. Не каждая компания окупит отдельную кухню, считает эксперт. По его мнению, dark kitchen для «Макдональдса» обошлась примерно в 150 миллионов рублей.

Ранее всемирно известный «Макдональдс» признали одним из самых дорогих мировых брендов. Сеть оценили в 45,3 миллиарда долларов. Чтобы сохранить свое ведущее положение, компания следит за актуальными трендами. Так, в McDonald's обещали отказаться от пластиковых трубочек для напитков и перейти на бумажные. Из общепита также собирались убрать ватные палочки и пластиковые ложки для перемешивания блюд.

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