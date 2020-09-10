Непродовольственные магазины могут снова закрыть, если начнется вторая волна коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство дало ответ на предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о создании стандартов работы непродовольственных магазинов на случай второй волны инфекции.

Новый регламент предполагал непрерывную работу розничной торговли даже в период карантина.

Однако Роспотребнадзор счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации, согласно которым непродовольственная торговля будет прекращена или ограничена по площади в случае второй волны.