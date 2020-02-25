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Известный баскетболист разбился на вертолете 27 января

На стадионе Staples Center в Лос-Анджелесе почтили память баскетболиста Коби Брайанта, пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона по прозвищу «Черная Мамба».

На церемонии прощания спели Бейонсе и Кристина Агилера.Под сводами спортивной арены звучал и Бетховен. Поклонники услышали «Лунную сонату». Эту пьесу легендарный баскетболист научился играть на фортепиано. Под музыку расплакался другой великий спортсмен – Майкл Джордан.

«Коби просто хотел стать лучшим человеком и лучшим баскетболистом. Часть меня умерла вместе с ним», – признался Джордан.

Коби Брайант вместе с дочерью Джианной разбился на вертолете 27 января. Трагедия произошла из-за плохой видимости во время тумана.Спортсмена похоронили в начале февраля, недалеко от дома. В понедельник, 24 февраля, прошла официальная церемония. Символично, что под номером 24 Брайант играл на площадке большую часть своей спортивной карьеры, напоминает «МИР 24».