СПОРТ
Майк Тайсон в самоизоляции отрабатывает удары на белом пуделе
00:29 24/03/2020
У американского боксера Майка Тайсона есть очаровательный белый пудель по имени Марс. И пока хозяин вынужден отсиживаться дома в добровольной самоизоляции, четвероногий друг приходит на помощь.
Боксер сражается с Марсом, чтобы не терять боксерскую форму. У пса даже есть собственный аккаунт в Instagram – Mars Tyson The Dog, в котором можно увидеть, как четвероногий друг помогает хозяину.
«Не позволяйте вихрям перемен одурачить вас», – говорится в подписи к первому посту с фото Марса.
Второй пост – видео тренировки Тайсона с Марсом. Боксер подписал под постом: «Я был с ним очень мягок», но на видео кажется, что Марса агрессивная манера спарринг-партнера слегка пугает.
Пес в итоге покидает ринг, несмотря на продолжающего тренировку двуногого партнера.
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I went easy on him…
В третьем посте – фото Майка с Марсом на прогулке около дома, и фото белого тигра, который был когда-то у боксера. Майк написал, что Марс суровее тигра, и никаких полосок не надо, чтобы быть настоящим зверем.