СПОРТ

Майк Тайсон в самоизоляции отрабатывает удары на белом пуделе

00:29 24/03/2020

У американского боксера Майка Тайсона есть очаровательный белый пудель по имени Марс. И пока хозяин вынужден отсиживаться дома в добровольной самоизоляции, четвероногий друг приходит на помощь.

Боксер сражается с Марсом, чтобы не терять боксерскую форму. У пса даже есть собственный аккаунт в Instagram – Mars Tyson The Dog, в котором можно увидеть, как четвероногий друг помогает хозяину.

«Не позволяйте вихрям перемен одурачить вас», – говорится в подписи к первому посту с фото Марса.

Второй пост – видео тренировки Тайсона с Марсом. Боксер подписал под постом: «Я был с ним очень мягок», но на видео кажется, что Марса агрессивная манера спарринг-партнера слегка пугает.

Пес в итоге покидает ринг, несмотря на продолжающего тренировку двуногого партнера.

View this post on Instagram I went easy on him… A post shared by Mars Tyson (@marstysonthedog) on Mar 17, 2020 at 7:00pm PDT

В третьем посте – фото Майка с Марсом на прогулке около дома, и фото белого тигра, который был когда-то у боксера. Майк написал, что Марс суровее тигра, и никаких полосок не надо, чтобы быть настоящим зверем.



