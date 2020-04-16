Пока причин для отмены майских праздников из-за коронавируса нет. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она заверила, что даже сложная ситуация с коронавирусом не приведет к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими днями.

«Таких предпосылок нет», — коротко ответила Матвиенко.

Вместе с тем, несколько дней назад большинство россиян заявили, что готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное.

Почти половина опрошенных согласны на шестидневную рабочую неделю, а трудиться в майские и январские каникулы готовы две трети респондентов.

В то же время жители Италии нашли забавный способ отмечать праздники с соседями во время пандемии коронавируса. В частности, люди, находясь на разных балконах, чокаются прикрепленными к длинным палкам бокалами с шампанским.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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