Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы, кого выберут избиратели в США, с тем наша страна и будет пытаться выстраивать отношения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в четверг.

«Мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться в выборы США. Кого выберет американский народ, с тем и будем пытаться выстраивать отношения, как ответственный член международного сообщества», — отметила она.

Сенатор также напомнила, что все обвинения о якобы вмешательстве России в избирательный процесс в США «лопнули, как мыльный пузырь», однако эти голословные обвинения повлекли за собой негативные действия в отношении России, включая санкции.

Матвиенко также отметила, что наша страна не столь влиятельна, чтобы «влиять на выборы президентов других стран».