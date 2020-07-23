Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась против исключения «дня тишины» из избирательного законодательства.

«День тишины» соответствует международной практике. У каждого кандидата есть достаточно времени для ведения избирательной кампании», — сказала сенатор на итоговом брифинге в четверг.

По ее словам, один день нужно дать избирателям, чтобы в тишине осмыслить, подумать, определиться со своим выбором. Нужно дать время и избирательным комиссиям подготовиться к процессу голосования, добавила она.

«Я против исключения «дня тишины», — заключила она.