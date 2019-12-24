Отменять ЕГЭ не стоит — у этой системы есть свои преимущества, нужно её совершенствовать. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

По мнению спикера, в дискуссии об отмене Единого государственного экзамена следует остановиться.

«Я бы не стала отменять ЕГЭ», — сказала Матвиенко.

По её словам, главным преимуществом такого экзамена является то, что все имеют равные условия поступления в крупные вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Дети из глубинки и малообеспеченных семей могут сдать экзамены и поступить в вуз, так как учитываются баллы, а «блат, деньги и протекция» не работают, указала спикер.

«Оставьте в покое ЕГЭ. Пусть оно работает. Давайте совершенствовать, давайте улучшать, но не менять саму систему», — считает председатель.

Она подчеркнула, что бороться нужно с тем, когда в школах начинают давать не качественное и фундаментальное образование, а натаскивать на сдачу ЕГЭ.

«Вот это безобразие… Задача учителя в соответствии с утверждённой программой — дать ученикам качественное образование», — сказала Матвиенко.

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