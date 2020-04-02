Власти РФ приняли решение о возможности производства медицинских масок без лицензии, сообщила в четверг, 2 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно [получать] лицензию, а просто [направить] запрос, получаете разрешение на производство масок», — приводит ее слова ТАСС.

В связи с этим Матвиенко поручила сенаторам обсудить с губернаторами возможности производства в регионах медицинских масок разными структурами и организациями.

С соответствующим предложением спикер СФ выступила 31 марта.

«Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Этих глупостей столько, которые нужно снимать просто росчерком пера каждый день», — отметила Матвиенко.

23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки.

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