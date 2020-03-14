Меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, принимаемые правительством, могут быть продлены и после 1 апреля в случае необходимости. Об этом в субботу, 14 марта, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

«Считаю, что в РФ приняты на этом этапе достаточные меры для профилактики распространения коронавируса и не нужно пугать разными несбыточными мерами», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, как она относится к предложению ввести в стране полный карантин и закрыть границы.

Сенатор назвала ситуацию с распространением коронавируса «трудно прогнозируемой и подвижной». По словам Матвиенко, правительство внимательно отслеживает развитие событий и ежечасно контролирует ситуацию.

«Все принятые меры действуют до 1 апреля. Если будет необходимость после 1 апреля их усилить или продолжить в текущем режиме, это будет сделано. Ненужных тревог на этот счет не должно быть», — подчеркнула спикер.

Также на заседании Матвиенко сообщила, что сенаторам запрещено выезжать за границу, зарубежные визиты российских делегаций Совфеда и иностранных делегаций в РФ приостановлены. Подготовка к Ливадийскому форуму отменена.

Кроме того, сенатор предложила запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам. Глава Минпромторга Денис Мантуров проинформировал, что в России ежедневно производится 1,5 млн медицинских масок, предприятия переведены на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.

Матвиенко заверила, что власти исполнят все социальные обязательства, несмотря на ситуацию. Об этом же заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии «Известиям».

По данным на 14 марта, в РФ коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.