Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом 2 марта сообщил «Интерфакс».

На слушаниях по газификации Матвиенко также заявила, что действующий механизм совместной ответственности «Газпрома» и властей регионов за реализацию программ газификации на практике не работает.

По ее словам, только девять субъектов РФ, участвующих в проекте, выполняют свои обязательства в рамках программы.

«Предлагайте жизнеспособные механизмы! Губернатор вынужденно это подписывает (планы синхронизации). А если не найдет денег? У него же тумбочки нет, где деньги лежат. Давайте практические вещи. Не выкручивание рук губернаторам, которые не всегда могут попасть к руководству «Газпрома», — сказала она.

Ранее, 29 января, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство в ближайшее время подготовит предложения по ускорению газификации регионов.