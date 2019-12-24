редседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным на законодательном уровне установить 31 декабря выходным днем уже в следующем году.

«Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать на следующий год — мы не успевали сейчас — сделать 31 декабря выходным днем», — сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Она призвала при этом рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным. «Коллеги, нам надо экономикой заниматься, нам надо работать. У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за», — добавила она.

Ранее 31 декабря объявили выходным в ряде российских регионов. Между тем новосибирский губернатор назвал такие меры популизмом.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря также внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

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