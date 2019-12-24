Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне с 2020 года. Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции во вторник, 24 декабря.

Она отметила, что в этом году сделать это уже невозможно, однако призвала рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря можно сделать выходным со следующего года, пишет RNS.

«У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за», — заявила Матвиенко.

Сенатор также отметила, что 31 декабря и без того становится полурабочим днем везде, где нет непрерывных производств. Она добавила, что Новый год — семейный праздник и готовиться к нему надо всей семьей, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Совместно украсить елку, наготовить всего вкусного, чтобы потом еще целую неделю есть и оливье, и селедку под шубой, и всё остальное. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31-е было выходным днем», — подчеркнула спикер Совета Федерации. Она добавила, что многие бизнес-структуры уже отреагировали на эту идею и сделали 31 декабря выходным, а ряд регионов принял решение и перенесли выходной с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.

Как напоминает НСН, с просьбой сделать 31 декабря официальным выходным днем обращались даже к президенту России Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря. Глава государства пообещал подумать над этим вопросом.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим днем.