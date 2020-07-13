Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала опасными слухи о якобы возможном проведении деноминации рубля в России и заявила о необходимости привлечь к ответственности за распространение такой информации. Об это она высказалась на заседании Совета по финансовому рынку. Ранее возможность деноминации исключила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Это опасные слухи, коллеги. Это не шутки с такими вещами. Вот у нас есть закон о фейках, и в соответствии с этим законом, если дается ложная информация, которая может привести к экономическим, социальным и иным потрясениям, виновники такой информации должны жестко наказываться. Поэтому я попрошу, Николай Андреевич (Журавлев, заместитель председателя Совфеда. — RNS), давайте посмотрим, может быть, все-таки понятно, откуда эти слухи, и надо привлекать к ответственности. Зачем людей-то беспокоить, зря волновать ложными слухами», — сказала Матвиенко.

Ранее о том, что в России нужно провести деноминацию рубля в 100 раз, заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в интервью «Ведомостям». Он аргументировал это предложение значительным ростом объема наличной денежной массы в стране.

По данным ЦБ, объем наличных денег в обращении в России к 1 июля достиг рекордного значения 12,4 трлн руб. Как заявила в ходе заседания Совета по финансовому рынку глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «никаких деноминаций» регулятором не планируется.