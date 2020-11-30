Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ в качестве структуры, которая полностью отвечала бы за «комплексное администрирование вопросов семейной политики», переименовав его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.

«На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ, которое во главе с Антоном Олеговичем Котяковым достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии», — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном поддержке и развитию института семьи и профилактике социального сиротства.

«Предлагаю изменить и само название министерства, добавив Министерство труда, соцзащиты и семейной политики. И всем будет понятно, кто в стране отвечает за выработку семейной политики, ее координацию, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. Давайте подумаем об этом, взвесим все за и против, и от имени нашего Совета выйдем с соответствующим предложением», — добавила она.

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