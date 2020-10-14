Новую волну заражений коронавирусом получится сбить максимум за 21 день, но только при условии соблюдения россиянами санитарно-эпидемиологических норм. Такую надежду выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС в среду, 14 октября.

«Надеюсь, что мы справимся в ближайшие, полагаю, две-три недели и собьем эту волну при условии, если будем очень дисциплинированными», — заявила спикер верхней палаты парламента.

Ранее 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что среднесуточный прирост заразившихся коронавирусом в среднем по России составляет 1,1 процента, при этом в 30 регионах это значение выше. В то же время, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, рост заболеваемости CJVID-19 в стране за неделю составил около 26 процентов — с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 966 летальных исходов, еще 1 031 785 человек выздоровели.