Встреча глав государств — постоянных членов СБ ООН даст шанс на выработку новой повестки дня в международных отношениях, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе видеоконференции с главой сената Франции Жераром Ларше Матвиенко отметила, что 30 лет назад была подписана Парижская хартия, и тогда Европа имела все возможности для объединения.

«Сейчас, спустя 30 лет и Европа, и весь мир остаются глубоко разделенными. Это не может нас не тревожить», — подчеркнула законодатель.

По ее словам, «шанс на выработку новой повестки дня международных отношений может появиться в результате совместной работы пятерки глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, если будет реализована выдвинутая президентом России и поддержанная президентом Франции инициатива проведения их совместной встречи в таком формате».

Большие возможности, по словам сенатора, есть и у парламентской дипломатии.

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.