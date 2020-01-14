Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила прокуроров помочь навести порядок в связи с наличием контрафактной продукции на прилавках магазинов.

«Сколько мы боремся с контрафактной продукцией во всех ее видах и проявлениях, а результат пока не очень убедительный. И это не зависит от того, дорогие это магазины или дешевые», — отметила Матвиенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры.

«Эксперты оценивают, что до 6% на полках магазинов контрафактного продовольствия. Это большая угроза здоровью населения, это подрыв нашей экономики, подрыв конкуренции и так далее, — отметила она. — Почему, когда в Европе люди покупают продукты, они абсолютно уверены, что «мин» нет, они проверены, и все правильно? А у нас такой уверенности у граждан нет».

В частности, Матвиенко обратила внимание на контрафактное производство бутилированной воды. "Ну катастрофа! Разливается где попало, как попало, в антисанитарных условиях. И то, что написано на этикетках, абсолютно не соответствует содержанию. И много других примеров", — заметила она.

«Хотелось бы, чтобы эта тема стала и для вас важной, приоритетной, потому что здесь точно надо наводить порядок», — сказала председатель Совета Федерации, обращаясь к прокурорам.

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