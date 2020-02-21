Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала преступным удерживание пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом она заявила в пятницу, 21 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

«Вот когда, извините, держали в резервации целый корабль, где было 4 тыс. или 5 тыс. человек, это просто преступное действие. Вместо того чтобы эвакуировать здоровых людей, разместить в какой-то определенный режим на время, а больных забрать для лечения, они держали там людей, пока не заболело полпарохода, вот это преступное действие», — цитирует спикера ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что власть должна уметь действовать ответственно, когда это необходимо. Кроме того, она выразила уверенность в том, что руководство КНР справится со сложившейся ситуацией.

В то же время спикер Совфеда назвала вынужденной мерой временное закрытие российско-китайской границы.

«У нас очень протяженная граница с Китаем, и мы обязаны защитить своих граждан, мы обязаны в соответствии со всеми положениями, которые у нас есть, в России в случае таких эпидемий у нас вступает в силу режим действий для органов исполнительной власти», — приводит ее слова «РИА Новости».

Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

19 февраля карантин был снят и с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое граждан РФ, чьи анализы на коронавирус были отрицательными. На следующий день стало известно, что два человека погибли на лайнере от пневмонии. На данный момент заболевание диагностировано у 634 человек на лайнере. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 21 февраля в Китае зафиксировано 2236 смертей от инфекции, заражены 75,4 тыс. человек.

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, ограничивающее въезд граждан КНР в страну. Таким образом, с 20 февраля пропуск в страну будет ограничен для китайцев, приезжающих в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Приостанавливается прием документов, оформление и выдача трудовых приглашений. Ограничение не распространяется на транзитных путешественников. Кроме того, Россия продолжит выдачу служебных и деловых виз гражданам КНР.