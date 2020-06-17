Ситуация, в которой оказались власти западных стран, вынужденных демонтировать или ремонтировать памятники, была «запущена» ими самими, когда началось уничтожение памятников советским солдатам, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они (власти западных стран) думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и США — сносятся памятники их национальным лидерам, национальным героям. Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают все это полной ложкой», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

Она назвала «кощунством» снос памятников личностям, внёсшим вклад в историю, а тем более, воинам Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом.

Целый ряд статуй убрали в США по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Во Франции вандалы облили краской бюст основателя Пятой республики и ее первого президента генерала Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере страны.