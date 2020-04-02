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Жители РФ стали чаще покупать водку в связи с острой нехваткой дезинфицирующих средств, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что россияне используют спиртное «не вовнутрь», а «снаружи», сообщает РИА Новости.

Заявление Матвиенко прозвучало на пленарном заседании верхней палаты парламента. По ее словам, недавно в Ассоциацию производителей алкоголя был отправлен запрос о возможных причинах роста продаж спиртного в стране.

«Нам сообщили, что возросли объемы продажи водки из-за нехватки дезинфицирующих средств», — отметила спикер.

При этом Матвиенко подчеркнула, что жители страны не стали больше выпивать из-за коронавируса, а используют водку исключительно для наружного применения.

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