Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в понедельник, 13 января, сотрудников российских СМИ с Днем печати. Соответствующая поздравительная телеграмма была направлена на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Носкова.

По словам Матвиенко, СМИ делают весомый вклад в укрепление российской государственности.

Спикер верхней палаты парламента напомнила, что печать в государстве появилась более 300 лет назад, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь, глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил с Днем российской печати журналистов, освещающих деятельность министерства. Глава ведомства вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам СМИ.

По словам Зиничева, за долгие годы работы министерства сформировалась настоящая команда профессиональных журналистов. Вместе со спасателями они работают в зонах ЧС, участвуют в формировании культуры безопасности у населения и освещают профилактические мероприятия ведомства.

«Ваш труд дает возможность рядовым гражданам по-другому взглянуть на происшествия и быть готовыми к ЧС», — цитирует главу МЧС телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил премии правительства в области СМИ. По словам главы кабмина, задача современной журналистики заключается в информировании о проблемах, которые существуют в стране, а также в побуждении представителей власти к действиям для решения проблем.