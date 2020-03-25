Президент России Владимир Путин в своем предстоящем обращении к гражданам предложит меры для поддержки бизнеса и экономики РФ. Об этом в среду, 25 марта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня после 15:00 мск будет обращение Владимира Владимировича к гражданам. Прошу всех сенаторов посмотреть его у себя в кабинете», ― цитирует ее «РИА Новости».

Матвиенко отметила, что глава государства озвучит меры, предложенные для поддержки бизнеса, экономики.

Ранее в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент готовит обращение к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, которое затронет вопрос поддержки россиян и экономики страны на фоне «непростой мировой экономической ситуации».

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом в России до 658. По ее словам, количество инфицированных в стране за сутки увеличилось на 163. Случаи заражения были выявлены в 55 регионах. Больше всего, по данным, оперативного штаба обнаружено в столице — 120.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 435 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.