Президент России Владимир Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи. Соответствующий указ опубликован в субботу, 28 марта, на сайте Кремля.

«Назначить Матвееву Татьяну Владимировну начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», — говорится в сообщении.

Другим указом от этой же должности освобожден Андрей Липов.

23 марта «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Липов возглавит Роскомнадзор вместо Александра Жарова, который покинул свой пост ради должности главы «Газпром Медиа».