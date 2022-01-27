Вы наверняка уже слышали термин «натяжной потолок», но, возможно, не знаете, что на самом деле существует два основных типа: матовый и глянцевый. Оба вида имеют свои уникальные особенности и преимущества. Читайте дальше, чтобы узнать, какой из них подходит именно вам!

Матовые потолки

Одно из самых больших преимуществ матовых натяжных потолков — это их способность снижать уровень шума. По сравнению с глянцевыми натяжными потолками, исследования показали, что они могут уменьшить до 13% реверберацию шума и звуки, приглушая шум своей текстурой.

Это происходит потому, что стекло создает вибрацию, похожую на трубку, которая передает шум направленно через стекло, не позволяя ему отражаться в ушах.

Если вам трудно слушать телевизор или музыку из-за громких соседей, или вы хотите уменьшить шум на небольшой площади, эти потолки — для вас!

Матовые натяжные потолки Moonlight также предлагают множество вариантов приватности. Это связано с тем, что стекло, как правило, имеет покрытие с очень низкой излучательной способностью, которое отражает практически весь свет, то есть если свет и проникает внутрь, то он полностью блокируется. Это означает, что солнечный свет не будет проникать сквозь него и создавать яркое свечение, которое мешает вам во время работы.

Разница в отражении света также означает, что ночью вы сможете получить гораздо больше яркости. Это происходит потому, что обычные потолочные светильники отражаются в потолок, делая вашу рабочую жизнь намного удобнее!

Глянцевые потолки

По сравнению с матовыми, глянцевые потолки имеют более современный вид, а также лучше отражают свет и лучше выглядят в целом (т.е. не запотевают!). На них также почти мгновенно видны отпечатки пальцев и вмятины, но это легко решается регулярной точечной очисткой с помощью средства для мытья окон или нанесением защитного лака перед установкой.

Недостатки глянцевых потолков заключаются в том, что, несмотря на более современный вид, они могут казаться липкими или дешевыми из-за своего блеска. Также существует повышенный риск появления бликов и увеличение теплопередачи, согласно некоторым исследованиям.

Для некоторых людей глянцевые натяжные потолки также создают ощущение слишком маленькой комнаты. Это происходит потому, что из-за отражения света стены кажутся меньше, что заставляет вас воспринимать комнату меньше, чем она есть на самом деле.

Если вы хотите, чтобы комната казалась большой, но не слишком большой, то глянцевый потолок — лучший выбор.

Какой потолок выбрать?

Хотя матовые потолки обеспечивают лучшее шумоподавление и возможность уединения, они могут не подойти вам, если вы хотите добиться наилучшего отражения света и внешнего вида. Глянцевые потолки, с другой стороны, могут не подойти вам, если вы ищете уединения или шумоподавления, а хотите добиться современного внешнего вида вашего дома.

Если ваша цель — создать самый красивый потолок в вашем доме, подумайте об установке глянцевого натяжного потолка Moonlight. Это поможет вам добиться желаемого внешнего вида при минимальном уходе.

Однако если вы ищете лучшие возможности для снижения уровня шума и обеспечения конфиденциальности, обратите внимание на матовые потолки. Это связано с тем, что матовые потолки имеют более толстое стекло, которое может помочь уменьшить реверберацию шума и звуки, поглощая часть шума за счет своей текстуры.

При создании следующего проекта интерьера обязательно рассмотрите плюсы и минусы как матовых, так и глянцевых натяжных потолков, прежде чем остановиться на том или ином варианте. Окончательное решение остается за вами, но в любом случае вы не ошибетесь!