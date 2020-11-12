Снижение рождаемости в 2020 году позволяет увеличить размер материнского капитала на 20%, заявил депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров. Свое предложение он направил главе Министерства труда России Антону Котякову, сообщает RT.

В обращении парламентарий, ссылаясь на данные Счётной палаты, подчеркнул, что за первое полугодие текущего года в России родилось на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. В связи с этим, отметил Фёдоров повышение размера материнского капитала могло бы стать фактором, стимулирующим рождаемость в стране.

«Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — говорится в документе, направленном в Минтруд.

Инициативу депутат поддержал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, увеличенный материнский капитал стал бы хорошей поддержкой для молодых семей особенно на фоне событий 2020-года. Эксперт отметил, что именно из-за пандемии и экономического кризиса многие молодые родители отодвинули планирование ребенка на более поздний срок.

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев. В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.