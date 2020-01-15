Российские семьи будут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка, выплаты будут осуществляться с января 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января.

Глава государства предложил увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, после чего ежегодно индексировать.

Таким образом, общим маткапитал для семей с двумя детьми превысит 616 тыс. рублей с ежегодной индексацией.

«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года», — сказал он.

Путин объяснил, что смысл всех предлагаемых мер заключается в создании стройной и масштабной системы поддержки семей.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», — отметил он, отметив, что порядка 70-80% семей с низкими доходами составляют семьи с детьми.

Глава государства обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», данные обращение является шестнадцатым по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. До настоящего момента денежные средства выплачивались за рождение второго или последующего ребенка, программа рассчитана до 2021 года.