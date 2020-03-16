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Получить материнский капитал станет проще. Теперь, согласно новым поправкам в соответствующий закон, необязательно ходить в Пенсионный фонд, чтобы получить сертификат. Все необходимые документы можно подать на сайте организации и получить их в электронном виде. Саму же программу продлили до 2027 года. С подробностями — корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

У Ольги две дочери. Младшая, Полина, родилась в 2018 году и подарила родителям не только радость, но и право на материнский капитал. Заявление подали в ближайшем отделении МФЦ. И уже через месяц держали в руках заветный сертификат.

«Я пришла, заполнила заявление, у меня взяли необходимые документы. В принципе удобная процедура. Для мам с детьми даже есть детская комната, где дети меня и ожидали», — рассказала мама двоих детей Ольга Молчанова. Для тех, кому такой вариант оформления не подходит, есть еще один — электронный. Подать заявление можно на сайте ПФР через личный кабинет.

А уже с 15 апреля не нужно будет и этого. Пенсионный фонд начнет оформлять сертификаты автоматически.

«Мы в оперативном режиме без заявления гражданина будем принимать решение и в случае наличия права на маткапитал направлять этот маткапитал ему в электронном виде», — отметил начальник Департамента социальных выплат ПФР Григорий Петров.

При этом бумажные сертификаты не исчезнут. Возможность получить такой вариант документа останется.

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