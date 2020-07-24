Ареста экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова не удалось добиться Следственному комитету. Напомним, что ранее суд отправил мужчину, которого обвиняют в получении взятки и развращении несовершеннолетней, под домашний арест. Но вышестоящая инстанция отменила это постановление. И 24 июля бывшему чиновнику снова избирали меру пресечения – Натаров сможет сидеть дома по крайней мере до 25 августа.

Как уже писал «», Натарова задержали в конце июня. По версии следствия, Натаров развращал дочь своего давнего близкого друга, ветерана спецназа "Витязь", а ныне предпринимателя в сфере сельского хозяйства. Втайне от родителей чиновник вел переписку со школьницей, когда ей было 13-16 лет, встречался с ней. По версии следствия, в 2015-2016 гг. Натаров забрасывал девочку сообщениями в WhatsApp,. В этой переписке он применял «приемы психологического воздействия, направленные на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям». Это следствие расценивает как «развратные действия без применения насилия, которые оказывали негативное влияние на ее последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие». А следующие два года — с 2016-го по 2018-й — он стал водить школьницу в торговые центры и рестораны и даже снял зал антикинотеатра «КиноХауз» на Болотной набережной, где принялся соблазнять ребенка, «нарушив право на половую неприкосновенность и причинив моральные и нравственные страдания».

Заявление о взятке на Натарова написал тоже отец девочки, который сейчас является бизнесменом в области сельского хозяйства. Он утверждает, что на протяжении восьми лет выплатил бывшему другу в качестве взяток более 6 млн рублей. Но это защита экс-помощника главы Россельхознадзора считает недоказанным.

В СК изначально настаивали на помещении экс-чиновника в СИЗО, но Пресненский суд отправил его под домашний арест. Позже Мосгорсуд отменил постановление о домашнем аресте из-за процессуальных нарушений и направил дело на новое рассмотрение.

— В первый раз, когда решался вопрос о мере пресечения для Натарова, суд не дал оценку угрозам, которые поступали со стороны его супруги в адрес матери девочки, — рассказал "" адвокат Шота Горгадзе, который пришел в суд, чтобы представлять интересы несовершеннолетней.

По словам Горгадзе, мать девочки получала СМС "сдохни тварь", "тебе это так не пройдет". Также родители утверждают, что за ними велась слежка — неизвестные люди следовали по пятам на машинах и дежурили у их подъезда.

— Все это подтверждено показаниями родителей девочки, они написали заявление, чтобы следствие выяснило, кто им угрожает.

Также, по словам адвоката, суд не учел тяжесть преступлений, в которых обвиняется Натаров.

Бывший чиновник приехал в суд подготовленным: в спортивном костюме. На шее — толстая цепь с массивным крестом. Пока журналисты находились в зале, он сидел, опустив голову, хотя его лицо и без того почти полностью скрывали козырек бейсболки, очки и защитная маска.

А потом объявили, что заседание будет проходить за закрытыми дверями – ведь речь идет о несовершеннолетней девушке. Оно продолжалось несколько часов. Как пояснил в перерыве Шота Горгадзе, Нотарова защищают четыре адвоката и все они пытались доказать, что против их подзащитного нет никаких улик. По словам Горгадзе, защита хочет выставить уголовное преследование как атаку на главу Россельхознадзора или привязать к истории с деньгами, которые хранил Натаров у своего друга в сейфе. Называлась сумма в три миллиона долларов США. Якобы, отец девочки не хотел их отдавать Натарову, поэтому и написал на него заявление.

— Отец с самого начала предлагал отдать эти деньги. И вот на прошлой неделе Следственный комитет, наконец, их изъял, там было 2 млн 750 долларов, один миллион евро и еще швейцарские франки, — рассказал Горгадзе.

В какой-то момент в зал пригласили маму девочки — молодую стройную длинноволосую блондинку в обтягивающих джинсах, которая до этого незамеченной сидела в коридоре суда.

Даже из-за закрытых дверей было слышно ее громкое возмущение. Доносились обрывки фраз, что дочь прошла несколько экспертиз, а в телефоне мужа есть сообщения от Натарова. Потом послышалось, что до этого всего у их семей были прекрасные отношения, а сейчас на них с мужем идет постоянное давление.

Когда мать вышла из зала, она вежливо отказалась разговаривать. На вопрос корреспондента "", действительно ли на семью оказывается давление, женщина лишь еле заметно кивнула. Было видно, что женщина очень расстроена и даже как будто запугана.

Свое решение судья тоже оглашала за закрытыми дверями, поэтому все, чем она руководствовалась, осталось тайной. Журналистов пригласили только перед тем, как сказать заключительные слова: «В удовлетворении ходатайства следователя отказать, избрать в отношении Натарова домашний арест до 25 августа».