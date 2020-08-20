Матчи чемпионата Белоруссии по футболу в первых трех лигах с 20 августа будут проходить без зрителей из-за политической ситуации в стране, сообщила в четверг национальная федерация футбола.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» информирует, что в связи со сложившейся обстановкой Бюро исполнительного комитета АБФФ 20.08.2020 приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей (в т.ч. матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе», — говорится в заявлении федерации.

Отметим, что белорусские стадионы не закрывались для болельщиков даже весной во время пика пандемии коронавирусной инфекции.

Матчи 22-го тура чемпионата Белоруссии пройдут 21-23 августа. Только в высшей лиге состоится восемь матчей в различных городах страны, в том числе в Минске, Гродно, Бресте.

Ранее Белорусская федерация футбола перенесла на неопределенный срок несколько матчей чемпионата и кубка страны, которые должны были состояться 14-17 августа.

Ближайшие матчи национальных лиг перенесены на более поздний срок. Подробности 👇https://t.co/yT6OoYui3C pic.twitter.com/bRBquMY7YR — ABFF | Belarus Premier league, Maxline 1 league (@BelFootFeder) August 13, 2020

Массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, начались в стране после подведения итогов президентских выборов. Мирные демонстранты не согласны с официальными данными, согласно которым правящий 26 лет белорусский лидер Александр Лукашенко победил с результатом 80,1% голосов.