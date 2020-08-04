Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг теннисного турнира в итальянском Палермо с призовым фондом 150 тысяч евро, ставшего первым соревнованием основного тура Женской теннисной ассоциации (WTA) после перерыва на пандемию. Встречи проходят при пустых трибунах.

В первом раунде Александрова, посеянная под 8-м номером, за 2 часа 12 минут со счетом 5:7, 6:0, 6:1 обыграла француженку Кристину Младенович. Следующей соперницей 25-летней россиянки станет победительница встречи Надя Подороска (Аргентина) — Фиона Ферро (Франция).

Другая россиянка — Дарья Касаткина — не могла преодолеть барьер стартового раунда, уступив итальянке Ясмине Паолини — 7:5, 4:6, 4:6. Матч продолжался 3 часа 9 минут.

🇮🇹 Jasmine Paolini comes back from a set down to best Kasatkina 7-5, 6-4, 6-4 in just over three hours.#PLO20 pic.twitter.com/OmYOsm3DzZ — wta (@WTA) August 3, 2020

Напомним, что теннисный сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Женский турнир категории International в Палермо стал первым после паузы, рестарт мужского сезона состоится 14 августа в Вашингтоне.