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Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

17:58 02/03/2020

Россия впервые примет Суперкубок УЕФА – матч пройдет в 2023 году в Казани, сообщается на сайте европейского футбола.

Решение было принято на исполкоме УЕФА в Амстердаме. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся на «Казань Арене» – такое название стадион будет носить во время международных соревнований. Сейчас он называется «Ак Барс Арена».

Также стало известно, что матч за Суперкубок Европы 2022 года пройдет на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки, а 2021 году в Минске пройдет конгресс УЕФА.



