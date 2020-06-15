Принадлежащий государственной структуре телеканал «Матч ТВ» включился в агитационную кампанию по голосованию по поправкам в Конституцию России, предусматривающих, помимо прочего, «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

Авторы ролика напомнили о финале олимпийского хоккейного турнира 2018 года в Пхенчхане, где сборная атлетов из России с огромным трудом вырвала победу у Германии, уступая по ходу матча.

Согласно посылу маркетологов, победить немцев помогли «спасительные поправки», теперь надо ими вдохновиться и 1 июля «сделать ставку на победу России».

«Матч ТВ» включился в агитацию по голосованию о конституции! Краткое содержание: победить немцев на Олимпиаде помогли спасительные поправки – надо вдохновиться и 1 июля «сделать ставку на победу России». Да, это правда было в эфире 🤦‍♂️ 🤦‍♂️🤦‍♂️pic.twitter.com/EqgFTDQGFs — Это хоккей! (@sports_hockey) June 14, 2020

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, можно только информировать граждан об изменениях. Поэтому в ролике «Матч ТВ» нет прямого призыва проголосовать «за» — только соотнесение волевой победы сборной и необходимости внесения поправок.

Напомним, что на Олимпиаде 2018 года выступала сборная олимпийских атлетов из России — без флага, гимна и любого намека на национальную атрибутику. В хоккейном турнире не участвовали игроки из Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и немцы в финале едва не сотворили сенсацию, заставив понервничать главных претендентов на золотые медали.