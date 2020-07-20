Матч 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса, выявленного в рядах южан. Встреча должна была пройти 22 июля в Самаре.

«Сочи» проинформировал РПЛ и «Крылья Советов», что не сможет принять участие в выездном матче 30-го тура из-за выявленных случаев коронавируса у представителей клуба», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Таким образом, клубу должно быть засчитано техническое поражение за неявку на игру.

⚡️⚡️Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" — "Сочи" не состоится. Футбольный клуб "Сочи" прислал письмо в адрес "Крыльев", в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 20, 2020

Это второй матч «Сочи», отмененный из-за вспышки коронавируса в клубе. Положительные тесты сдали девять его представителей. На прошлой неделе клуб не смог провести игру 29-го тура против «Тамбова».

«Сочи» набрал 33 очка в 28 матчах и занимает 12-е место в таблице, уже гарантировав себе прописку в РПЛ на следующий сезон. «Крылья Советов» с 28 очками располагаются на 15-й строчке и по-прежнему рискуют вылететь в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове», московском «Динамо», «Оренбурге» и «Уфе». Причем ростовчане в свое время просили сочинцев о переносе матча из-за вспышки в своей команде, но получили отказ и вынуждены были выставить на игру своих юных кадетов, проигравших Кокорину и компании со счетом 1:10.