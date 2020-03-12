СПОРТ

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей

13:22 12/03/2020

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» пройдет в четверг при пустых трибунах по причине распространения коронавируса, сообщает пресс-служба КХЛ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в городе запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

В КХЛ указали, что решение о проведении матча без зрителей связано с указом мэрии, а также с «отсутствием технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тыс. человек».

В лиге пообещали вернуть болельщикам деньги за билеты в полном объеме уже с 13 марта. Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте «Спартака».

КХЛ проведет бесплатную трансляцию матча на официальном канале в YouTube. Впервые в истории лиги поединок состоится без зрителей.



