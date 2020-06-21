Матч 23-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Динамо» перенесен на 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча команд должна была состояться в воскресенье в Краснодаре.

«Бюро исполкома РФС, рассмотрев обращение РПЛ, с учетом полученного согласия соответствующих клубов, приняло решение перенести проведение матча 23-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля», — говорится в сообщении.

В воскресенье было объявлено, что футболисты московского «Динамо» Шарль Каборе, Себастиан Шиманьски и Клинтон Н`Жи ушли на 14-дневный карантин из-за заражения коронавирусом, а остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал с субботы находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.